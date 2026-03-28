В Армении произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, землетрясение магнитудой 2,5 произошло в 15 км к юго-востоку от города Мартуни.

В селе Мадина Гегаркуникской области подземные толчки ощущались силой 2-3 балла.

В результате землетрясения разрушений нет.