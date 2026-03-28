https://news.day.az/sport/1824654.html Азербайджанский таэквондист выиграл золото в Турции Член сборной Азербайджана по таэквондо (пумсэ) Гусейн Новрузов завоевал золотую медаль на международном турнире Türkiye Open в Анталье в программе freestyle. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, спортсмен продемонстрировал высокий уровень техники и акробатических элементов, обойдя сильнейших соперников.
Отметим, что это первая в истории азербайджанского таэквондо золотая медаль на взрослых официальных соревнованиях в дисциплине пумсэ.
