Азербайджанский таэквондист выиграл золото в Турции

Член сборной Азербайджана по таэквондо (пумсэ) Гусейн Новрузов завоевал золотую медаль на международном турнире Türkiye Open в Анталье в программе freestyle.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, спортсмен продемонстрировал высокий уровень техники и акробатических элементов, обойдя сильнейших соперников.

Отметим, что это первая в истории азербайджанского таэквондо золотая медаль на взрослых официальных соревнованиях в дисциплине пумсэ.