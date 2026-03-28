В Иране не продумывают этот вопрос

Автор: Ибрагим Алиев

Война вокруг Ирана, похоже, вступила в новую фазу. Конфликт расширился не только географически, но и экономически, затронув нефтяные рынки, международную авиацию и безопасность морских торговых путей. Военные действия продолжаются без признаков скорого прекращения, а дипломатические усилия пока не дают результатов.

США и Израиль продолжают масштабную кампанию против военной инфраструктуры. По данным израильских военных, удары наносятся по объектам ракетных войск, базам Корпуса стражей исламской революции и системам противовоздушной обороны. За первые недели войны, согласно израильским данным, было уничтожено около 70 процентов иранских пусковых установок баллистических ракет, что существенно сократило интенсивность запусков по Израилю. Однако полностью остановить ракетные атаки не удалось, и отдельные удары продолжаются.

Одним из наиболее значимых эпизодов последних дней стала крупная операция США против острова Харк в Персидском заливе. Остров является главным нефтяным экспортным узлом Ирана и обеспечивает большую часть его морских поставок нефти. В ходе массированного удара было поражено более девяноста военных объектов, включая склады ракет и инфраструктуру, связанную с минированием Ормузского пролива. Американское командование заявило, что целью операции было ослабление способности Ирана блокировать судоходство в регионе.

Ответ Ирана развивался по асимметричному сценарию. Тегеран активно использует беспилотники, баллистические ракеты и прокси-группировки в разных странах региона. Одним из самых резонансных событий стал удар беспилотника по инфраструктуре международного аэропорта Дубая. Дрон попал в топливный резервуар, вызвав крупный пожар и временную остановку полетов. Аэропорт постепенно возобновил работу, однако инцидент показал, что иранская стратегия направлена на нанесение ущерба гражданской инфраструктуре и торговым маршрутам.

Помимо ОАЭ, атаки фиксировались и в других странах региона. Иранские беспилотники и ракеты поражают объекты в Омане, Иордании, Бахрейне и других государствах, где расположены американские базы или инфраструктура союзников США. Например, по Иордании было выпущено более ста ракет и дронов, большинство из которых были перехвачены системами ПВО США и Иордании.

Отдельным фронтом стала морская война в Персидском заливе. Иран активно давит на мировые энергетические маршруты, пытаясь ограничить экспорт нефти из стран региона. С начала конфликта атакам подверглись не менее шестнадцати торговых судов и нефтяных танкеров. Это резко сократило движение судов через Ормузский пролив - ключевой энергетический коридор, через который проходит около двадцати процентов мировой торговли нефтью и газом.

В результате глобальные энергетические рынки оказались под серьезным давлением. Цена нефти снова превысила отметку в 110 долларов за баррель, а ряд стран начал обсуждать использование стратегических резервов. По оценкам аналитиков, нынешний кризис может стать крупнейшим энергетическим шоком последних десятилетий.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается самой напряженной точкой конфликта. Иран заявляет, что пролив открыт для международной торговли, но закрыт для кораблей стран, участвующих в ударах по его территории. Фактически это означает угрозу блокирования судоходства для США и их союзников. При этом отдельные танкеры продолжают проходить через пролив по согласованным маршрутам, что показывает сложность ситуации и попытки избежать полной экономической блокады региона.

США пытаются сформировать международную коалицию для защиты судоходства. Президент США Дональд Трамп призвал союзников направить военные корабли для сопровождения танкеров в Ормузском проливе. Однако многие страны, включая Японию и Австралию, пока отказались участвовать в военной операции, опасаясь дальнейшей эскалации.

Политическая ситуация также остается напряженной. Европейские лидеры призывают Тегеран прекратить атаки в регионе и восстановить безопасность морских маршрутов. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что дальнейшая эскалация может привести к серьезному международному кризису и призвал создать новую систему безопасности для Ближнего Востока.

На дипломатическом уровне переговоры практически остановились. Иранское руководство заявляет, что не видит причин для диалога, пока продолжаются авиаудары по его территории. Одновременно израильские власти заявляют, что военная кампания может продолжаться еще несколько недель, поскольку план операций рассчитан на длительное давление на военный потенциал Ирана.

Сейчас конфликт постепенно превращается в войну на истощение. США и Израиль пытаются разрушить ракетную и военную инфраструктуру Ирана, тогда как Тегеран отвечает ударами по энергетике, торговле и союзникам Запада в регионе. Такое противостояние может продолжаться длительное время, поскольку обе стороны обладают ресурсами для продолжения военных действий.

Главная опасность заключается в возможном полном закрытии Ормузского пролива или расширении конфликта на новые страны Ближнего Востока. В этом случае последствия выйдут далеко за пределы региона и могут вызвать серьезный мировой энергетический и экономический кризис. Пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности к компромиссу, а ситуация вокруг Ирана остается одним из самых опасных международных кризисов последних лет.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Комментируя последние события вокруг Ирана, в частности, ракетные запуски в сторону Турции Роберт Питерс - старший научный сотрудник по стратегическому сдерживанию The Heritage Foundation, ранее работавший в структурах Пентагона, включая Агентство по снижению угроз Министерства обороны США, - сказал Day.Az, что не видит логику в действиях Тегерана.

"Иранские офицеры, которые запускают ракеты по любым целям, которые кажутся им подходящими, независимо от стратегического замысла", - считает Питерс.

Некоторые аналитики предполагают, что Тегеран может проверять архитектуру противоракетной обороны НАТО. Говоря об этом, старший научный сотрудник выразил сомнение, что в Иране настолько глубоко продумывают этот вопрос: "На самом деле они просто наносят удары на эмоциях, без какого-либо оперативного или даже стратегического эффекта".

Отвечая на вопрос, пытается ли Иран расширить географию конфликта, чтобы осложнить военную операцию США и Израиля, Питерс подчеркнул, что Тегеран действительно стремится расширить конфликт, и именно поэтому наносит удары по столь большому числу различных игроков.

"Вероятно, расчет состоит в том, что, ухудшив ситуацию и втянув больше государств, можно заставить другие страны оказать давление на США с целью прекращения конфликта. Тем не менее, на данном этапе осталось очень мало целей, за исключением объектов полиции, КСИР, а также других силовых и органов внутренней безопасности. Эти объекты могут быть атакованы, однако крупных объектов, связанных с властями Ирана, у США почти не осталось", - заключил эксперт.