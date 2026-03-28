Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

Корпорация Xiaomi представила ультрадешевый смартфон Redmi 15 5A.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Notebookcheck.

По словам журналистов медиа, новый аппарат - самый дешевый в линейке актуальных устройств бренда. Он вышел для рынка Индии, где оценивается в 16,5 тысячи индийских рупий, или около 296 манатов. Также авторы обратили внимание, что дешевый аппарат получил поддержку связи 5G и большой аккумулятор емкостью 6300 миллиампер-часов.

Новый смартфон имеет 6,9-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 герц. Redmi 15 5A оснащен процессором Unisoc T8300 и минимум четырьмя гигабайтами оперативной памяти. У телефона есть 64 гигабайта встроенной памяти и слот для карт microSD.

Устройство оснащено одинарной 32-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон имеет 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников. Также он получил операционную систему (ОС) HyperOS 3.0 на базе Android 16 и гарантию получения патчей безопасности до 2032 года. Неизвестно, появится ли Redmi 15 5A на других рынках, кроме индийского.