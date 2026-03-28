Ко дню сотрудников органов национальной безопасности

Автор: Фахри Абасов, председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс"

Чуть менее тридцати лет назад Общенациональный лидер Гейдар Алиев, подчеркнув, что для любого государства органы национальной безопасности "являются значительной, могущественной и очень важной организацией", актуализировал значимость выстраивания сотрудниками спецслужб деятельности "на основе ответственности перед своей совестью, обществом, государством".

Сегодня можно уверенно сказать, что работники спецслужб Азербайджана исходят в реализации стоящих перед страной задач именно в контексте наказа Общенационального лидера. Хотя, конечно, же далеко не всегда работа органов безопасности бросается в глаза. Но это и понятно: уж слишком щепетильными бывают нюансы с точки зрения обеспечения безопасности государства, когда шаги и результаты не афишируются.

В данном ракурсе можно вспомнить важнейшую конкретизацию Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым специфичности деятельности органов безопасности, "скрытой от глаз подавляющего большинства членов общества", в связи с чем достигнутые успехи "зачастую остаются за рамками общественного внимания". Другое дело, что, по его словам, деятельность спецслужб может быть оценена по наличествующей обстановке в социуме: "Если все спокойно, безопасно, значит органы безопасности работают хорошо".

Данный важнейший акцент, сделанный главой государства, позволяет отметить, что сложившаяся на сегодня и сейчас обстановка в стране как раз проявляется с точки зрения ее стабильности и наличия спокойствия внутри державы. Что демонстрирует реализацию сотрудниками спецслужб стоящих перед структурой задач. В подтверждение чего можно привести отдельные факты успешных операций органов госбезопасности, начиная с марта 2025 г., то есть за последний год.

Так, год назад СГБ было возбуждено уголовное дело в отношении лица, распространявшего видеоматериалы, относящиеся к Вооруженным силам страны, в частности, передвижение военной техники ВС Азербайджана.

В мае 2025 г. были задержаны и доставлены в Азербайджан граждане страны, проходившие вооруженную подготовку в преступных целях за пределами государства в составе международной террористической организации.

Спустя месяц были приняты правовые меры в отношении иностранцев, организующих незаконную религиозную пропагандистскую деятельность на территории Азербайджана. С их стороны осуществлялась пропаганда идей, связанных с нетрадиционными религиозными течениями в стране, организовывались незаконные закрытые религиозные собрания и религиозные обряды.

В июле 2025 г., в результате проведенных сотрудниками СГБ оперативно-технических мероприятий в связи с противозаконными действиями, включающими несанкционированное удаленное подключение к устройствам управления (DVR) камер видеонаблюдения, установленных в различных офисах и квартирах, расположенных на территории Азербайджана, посредством Интернета, захват видеоизображений, отражающих сведения, составляющие тайну личной и семейной жизни проживающих в этих квартирах лиц, и размещение их на зарубежных информационных интернет-ресурсах, было обеспечено устранение пагубных последствий случаев кибервмешательств.

Тогда же, в целях осуществления комплексных мер по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, была создана совместная комиссия СГБ и Госсслужбы спецсвязи и информбезопасности страны.

В декабре 2025 г., в ходе проведенных СГБ комплексных оперативно-следственных мероприятий, были разоблачены преступные деяния бывшего главы Исполнительной власти Балакенского района.

В январе 2026 г. сотрудниками СГБ была выявлена и предотвращена разведывательно-подрывная деятельность против Азербайджана жителя Нахчыванской Автономной Республики, который во время нахождения на территории иностранного государства вступил в тайное сотрудничество за материальную выгоду с представителями спецслужб этой страны.

В том же январе аресту подверглись лица, готовившиеся совершить в Баку террористическую атаку против посольства иностранного государства.

В прошлом месяце, в результате осуществленных СГБ комплексных мер для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, в отношении группы лиц были предприняты следственные меры. Как было установлено, представители этой группы совершали действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов зарубежных спецслужб и насильственное изменение конституционной структуры нашей страны.

Ну а в начале текущего месяца СГБ предотвратила террористическо-провокационные акты, планируемые к осуществлению в Азербайджане спецслужбой одного из соседних государств.

Наверняка, даже столь ограниченный перечень достижений СГБ отчетливо демонстрирует, насколько четко азербайджанские спецслужбы ведут свою деятельность в интересах обеспечения безопасности страны.

Вместе с тем, с учетом того, что на нынешнем историческом этапе одним из важнейших геополитических игроков стала Организация тюркских государств (ОТГ), представляется важным затронуть и состоявшееся в Ханкенди в ноябре 2025 г. XXVII пленарное заседание Конференции органов спецслужб этих стран на тему "Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов". Обсуждаемые в рамках того мероприятия вопросы приобретают особую значимость через призму логистической проблематики, высветившейся вследствие нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке. В свете чего в своем выступлении в Ханкенди начальник СГБ Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев подробно рассказал о роли спецслужб в обеспечении безопасной эксплуатации международных транспортных и коммуникационных линий, их защите от международного терроризма, транснациональной организованной преступности, контрабанды и других негативных проявлений. Как подчеркнул А. Нагиев, некоторые деструктивные круги всячески пытаются воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора, являющегося важной составляющей частью Среднего коридора, и этот фактор ставит обеспечение надежной безопасности в указанном направлении в число важных задач.

Озвученное шло в русле идей, обозначенных в Обращении к участникам конференции Президентом Ильхамом Алиевым, по словам которого наблюдаемые в последнее время в различных регионах мира противостояния приводят к обострению вызовов, представляющих серьезную угрозу международной и региональной безопасности. В связи с чем укрепление сотрудничества спецслужб и органов безопасности приобретает особую значимость "для защиты проходящей через территорию наших стран обширной транспортной сети, соединяющей Европу и Азию". Благо входящие в ОТГ государства играют ведущую роль в развитии коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Произнесенное Президентом страны четко укладывается в происходящие геополитические метаморфозы в мире.

Ну и в заключении статьи хотелось бы привести еще одну цитату главы государства, в частности, подчеркнувшего понимание гражданами страны того факта, что органы безопасности "выполняют свою работу и каждый день, без выходных, стоят на страже закона и безопасности".

В свете произнесенного отметим, что все сотрудники СГБ страны пытаются соответствовать той высокой оценке, которую глава государства предоставил этой структуре.