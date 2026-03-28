В Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Салман Мумтаз. Легковой автомобиль Mercedes C 200, которым управлял Шамиль Мусаев, столкнулся с грузовиком Mercedes Atego.

В результате аварии пассажир легкового автомобиля, Айгюн Мустафаева, получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. Ее тело было зажато в автомобиле и впоследствии извлечено спасателями и передано соответствующим органам.

Во время происшествия водитель легкового автомобиля Шамиль Мусаев также получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован в реанимацию Шекинской районной центральной больницы, состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится расследование.