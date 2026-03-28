Цена золота превысила 4,5 тыс. долларов

На товарных рынках выросли цены фьючерсов на золото и серебро.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на бирже COMEX в Нью-Йорке июньские фьючерсы 2026 года на золото подорожали на 2,62% и достигли 4 524,3 доллара за тройскую унцию (31,1 грамма).

Майские фьючерсы 2026 года на серебро на COMEX также подорожали на 2,74% - до 69,796 доллара за унцию.