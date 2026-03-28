Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в медиа

Между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Департаментом по связям с общественностью Администрации Президента Турции подписан Меморандум о взаимопонимании.

В рамках "Stratcom Summit 26" состоялась двусторонняя встреча исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Ахмеда Исмаилова и руководителя Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттина Дурана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа, в частности усиления совместной деятельности по борьбе с дезинформацией. Было отмечено, что происходящие трансформации в глобальном информационном пространстве, а также растущее влияние фейкового и манипулятивного контента требуют более тесной координации и системного сотрудничества между государственными структурами.

По итогам встречи был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Департаментом по связям с общественностью Администрации Президента Турции о создании Совместной рабочей комиссии и комитетов Совместной азербайджано-турецкой медиа-платформы".

Документ предусматривает дальнейшее углубление институционального сотрудничества между сторонами, совершенствование механизмов совместной деятельности и усиление координации.