https://news.day.az/sport/1824573.html Азербайджанские спортсменки выступят на турнире в Эстонии Азербайджанские спортсменки принимают участие в международном турнире по борьбе Tallinn Open, который проходит в Эстонии среди юниоров. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на соревнованиях страну представляет сборная U17 среди девушек. Команда выступает под руководством старшего тренера Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой.
Азербайджанские спортсменки выступят на турнире в Эстонии
Азербайджанские спортсменки принимают участие в международном турнире по борьбе Tallinn Open, который проходит в Эстонии среди юниоров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на соревнованиях страну представляет сборная U17 среди девушек.
Команда выступает под руководством старшего тренера Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой.
В составе сборной заявлены Назрин Ахмедли и Хадиджа Гурбанзаде (обе - 49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Марьям Амрали (57 кг), Фидан Бабаева и Рена Нуриева (обе - 61 кг), а также Симура Абдуллаева (69 кг).
