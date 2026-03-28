Азербайджанские спортсменки выступят на турнире в Эстонии

Азербайджанские спортсменки принимают участие в международном турнире по борьбе Tallinn Open, который проходит в Эстонии среди юниоров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на соревнованиях страну представляет сборная U17 среди девушек.

Команда выступает под руководством старшего тренера Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой.

В составе сборной заявлены Назрин Ахмедли и Хадиджа Гурбанзаде (обе - 49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Марьям Амрали (57 кг), Фидан Бабаева и Рена Нуриева (обе - 61 кг), а также Симура Абдуллаева (69 кг).