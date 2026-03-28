В США назвали способ решения всех проблем на Ближнем Востоке
США ожидают ответ от Ирана на 15-пунктовое предложение по урегулированию конфликта.
Как передает Day.Az, об этом сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
По его словам, предложение уже некоторое время находится у иранской стороны.
"У нас есть 15-пунктовое предложение по соглашению, и оно уже некоторое время у иранцев. Мы ждем от них ответа", - отметил Уиткофф.
Он добавил, что в случае принятия этого предложения оно может открыть путь к разрешению существующих проблем между сторонами.
