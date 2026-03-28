Наводнение накрыло Дагестан после мощных ливней в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал BAZA, самая тяжелая ситуация наблюдается в Махачкале - там подтоплены десятки домов. Из-за непогоды пропало электричество, без света остались более 60 тысяч человек.

В Дербенте местные реки вышли из берегов и затопили дороги. На склонах сильные потоки сносили и переворачивали автомобили.

В Хасавюрте в результате действия стихии оказался разрушен железнодорожный мост. Состав, который чудом не оказался на нем в момент обрушения, теперь не может продолжить движение.

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, коммунальщики уже работают над устранением последствий потопа.