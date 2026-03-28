Таиланд договорился с Ираном о безопасном проходе своих нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Как передает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya, об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул.
Таиланд договорился с Ираном о проходе своих судов через Ормузский пролив
Таиланд договорился с Ираном о безопасном проходе своих нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya, об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул.
"Благодаря соглашению мы сможем избежать повторения нарушений, зафиксированных при прохождении судов в начале марта. Правительство продолжит адаптироваться к ситуации и принимать меры для минимизации ущерба для общества", - отметил премьер-министр.
По данным британского агентства морской безопасности UKMTO, к настоящему времени в Ормузском проливе и Оманском заливе было атаковано 24 коммерческих судна, включая 11 танкеров.
