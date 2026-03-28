Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) адресовало обращение к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отмечается, что в настоящее время на территории республики преобладает дождливая погода, что не только создает неблагоприятную среду для участников движения, но и значительно повышает риск аварий на дорогах.

В целях устранения возникающих трудностей сотрудники ГУГДП, неся службу в усиленном режиме, принимают превентивные меры. Однако скользкое дорожное покрытие в дождливую, пасмурную погоду, ограничение видимости и другие критические метеоусловия требуют от водителей внимательности и безоговорочного соблюдения правил.

"Учитывая рост интенсивности движения на дорогах, обусловленный возвращением граждан, которые выезжали в поездки в дни праздничных каникул, еще раз просим водителей правильно оценивать погодные условия и принимать упреждающие меры против вероятных опасностей, в частности держать под контролем скоростной режим, дистанцию и техническую исправность транспортных средств. Уважаемые водители, будьте уверены, что, проявляя дисциплинированность и терпение в неблагоприятных погодных условиях, вы сможете внести вклад в благополучное прибытие к месту назначения как самих себя, так и других участников движения", - подчеркивается в сообщении.