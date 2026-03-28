Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде

Азербайджанский футболист Нариман Ахундзаде, выступающий за американский клуб "Коламбус Крю", посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как передает Day.Az со ссылкой на социальные сети игрока, нападающий стал зрителем встречи между "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит".

Ахундзаде наблюдал за игрой с трибун арены в Кливленде, что позволило ему ближе познакомиться с американской спортивной культурой и атмосферой профессионального баскетбола.