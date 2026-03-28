В Баку будут интенсивные дожди

29 марта в Баку и на Абшероне ожидаются дожди с риском подтоплений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в течение дня в столице и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди, местами сильные. В связи с интенсивными осадками в отдельных районах не исключено сохранение подтоплений.

Во второй половине дня осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-11 градусов тепла, днем - 12-17 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью достигнет 90-95%, днем - 60-70%.

В регионах Азербайджана также ожидаются периодические осадки, в горных районах прогнозируется снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 6-10 градусов тепла, днем - 15-20 градусов. В горах ночью прогнозируется от 3 до 7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ночью и утром в отдельных горных районах существует вероятность обледенения дорог.

