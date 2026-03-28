Коллектив Бакинской хореографической академии выступил на гала-концерте "ӨРЛЕУ. Эхо тюркских танцев" в Алматы

Коллектив Бакинской хореографической академии (БХА) принял участие в торжественном гала-концерте VII Международного фестиваля хореографических учебных заведений "ӨРЛЕУ. Эхо тюркских танцев" на сцене Almaty Theatre, сообщила Trend Life проректор БХА, хореограф и педагог, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова. Азербайджан также представили заслуженный артист Гюльмамед Шахвердиев и учащиеся Бакинской хореографической академии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend Life, на фестивале, посвященном 90-летию выдающегося казахстанского поэта и мыслителя Олжаса Сулейменова, также выступили талантливые дети и молодые артисты из хореографических учебных заведений Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана и России.

Юные танцовщики представили яркие номера, основанные на народных танцевальных традициях тюркских народов. Программа объединила академическую школу и современные художественные поиски.

Напомним, что в рамках фестиваля Тарана Мурадова также провела мастер-класс и рассказала об истории и развитии древнего азербайджанского танцевального искусства. Она была удостоена почетного звания и медали "Заслуженный деятель культуры" Евразийского фонда культуры.

Концепция фестиваля - танец как форма культурной памяти, художественного диалога и связи поколений, была построена вокруг темы сохранения и современного осмысления танцевального наследия тюркского мира.