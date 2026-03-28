Инсайдер сообщил об изменениях в iPhone 18

Все модели линейки iPhone 18 получат уменьшенный вырез Dynamic Island, который ранее ожидался только в Pro-версиях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Ice Universe.

Инсайдер сопроводил свое сообщение фотографией двух смартфонов: сверху показано текущее поколение, снизу - предположительно iPhone 18. На изображении видно, что новый Dynamic Island может стать заметно компактнее.

По его данным, обновленный дизайн будет применен ко всей линейке, включая базовые модели. При этом рамки устройств останутся такими же, как у предыдущего поколения iPhone 17.

Также сообщается, что Apple может изменить стратегию выпуска: Pro-версии представят осенью, возможно вместе с первым складным iPhone, а стандартный iPhone 18 выйдет в начале следующего года.

Несмотря на отдельные сомнения, большинство утечек указывает на то, что уменьшенный Dynamic Island станет одной из ключевых особенностей нового поколения.