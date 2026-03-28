Выброс плазмы на Солнце поставил под угрозу лунную миссию
Ученые зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце, это событие может поставить под угрозу начало лунной миссии.
Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы", - говорится в сообщении.
Это событие привлекло внимание ученых в связи с тем, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне - впервые более чем за полвека экипаж из четырех человек должен выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.
В ИКИ сообщили, что на дальних орбитах космический корабль оказывается прямо в центре облака солнечной плазмы, в то время как на Земле люди испытают лишь вторичные проявления этого космического явления, например ощутят колебания магнитного поля.
