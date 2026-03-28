В Иране повреждены более 93 тысяч гражданских объектов

С 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Ирану повреждено более 93,2 тысячи гражданских объектов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Иранское общество Красного Полумесяца.

По данным организации, за этот период ущерб нанесен 20,8 тысячи коммерческих объектов и 71,5 тысячи жилых зданий. Только в провинции Тегеран пострадали около 31,5 тысячи жилых и коммерческих строений.

Также зафиксированы повреждения 295 медицинских учреждений, 600 школ, 17 объектов самого Общества Красного Полумесяца, 48 спасательных автомобилей, 46 машин скорой помощи и трех спасательных вертолётов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.