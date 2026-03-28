Назван объем торговых операций между Германией и Азербайджаном за январь-февраль

В январе-феврале текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 175,525 миллиона долларов США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 309,835 миллиона долларов США или на 63,8% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Германией составил 2,8% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана, заняв 6-е место среди государств, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объем торговых операций в отчетный период.

В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Германию было экспортировано продукции на сумму 76,447 миллиона долларов США. Это на 208,481 миллиона долларов США, или примерно на 73,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем самым Германия заняла 10-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольший объем продукции.

В январе-феврале текущего года из Германии в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 342,216 миллиона долларов США. Это на 101,353 миллиона долларов США, или примерно на 50,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем самым Германия заняла 5-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольший объем продукции.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 млрд долларов США. Это на 2,640 млрд долларов, или на 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 3,665 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, на долю импорта - 2,599 миллиарда долларов США. За последний год экспорт сократился на 1,101 миллиарда долларов, или на 23,1%, импорт - на 1,539 миллиарда долларов, или в 1,6 раза.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 1,066 миллиарда долларов, что на 438 миллиона долларов, или в 1,7 раза больше в годовом сравнении.