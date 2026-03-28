Поездка в Карабах ради армянских лайков

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Есть такое понятие, как "black tourism" (темный туризм, мрачный туризм или танатотуризм). Это вид путешествий, предполагающий посещение мест, исторически связанных со смертью, трагедиями, катастрофами или болезненными событиями.

К сожалению, правда о карабахском конфликте долгое время оставалась закрытой темой для многих СМИ, находившихся под влиянием тюркофобии и исламофобии. Однако после Победы Азербайджана в 44-дневной войне мир наконец узнал о событиях, происходивших на этих землях на протяжении 30 лет. На сегодняшний день уже сотни путешественников, иностранных блогеров и журналистов посетили освобожденные от армянской оккупации Карабах и Восточный Зангезур.

На освобожденных территориях Азербайджана есть множество объектов, которые можно показать зарубежным гостям. И речь не только о демонстрации последствий армянской оккупации, но и о возможности увидеть, как на месте разрушений возрождаются города и села, как некогда опустошенные земли превращаются в зеленые сады и покрываются современной инфраструктурой.

Предвзятость и фобии до сих пор не позволяют многим увидеть Южный Кавказ таким, каков он есть на самом деле, а не таким, каким он представлен проармянской пропагандой. Бывает, что гости после визитов выдают предвзятые репортажи, так как приезжают сюда с заведомо сформированным этой пропагандой взглядом на ситуацию. Вместо возрождающихся городов они видят "снесенные церкви", "стирание истории" и тому подобное. Тут уж ничего не поделаешь, это вопрос из совести и честности.

А бывает, что путешественники едут в Карабах, не имея вообще никакого представления об истории конфликта и считая, что он начался в 2020-м и закончился в 2023-м. Они едут поглядеть на последствия "оккупации" и "геноцида армян", уверенные, что фиксируют "стирание истории государства", а не сепаратистского образования, получившего по заслугам.

Южнокорейский тур-блогер Young Min Skies, у которого на данный момент всего лишь 1000 с лишним подписчиков, приехал в Азербайджан пару недель назад, "чтобы стать свидетелем последствий армяно-азербайджанского конфликта до того, как история будет полностью стерта". Это он сам написал под своим видео, посвященном 129-й "стране", которую посетил. И не подумайте, что это Азербайджан. Речь идет об "а̶р̶ц̶а̶х̶е̶". Путешественник, кичащийся своей объективностью и нейтральностью, всерьез считает, что приехал в "страну с тысячелетней сложной историей и глубокими эмоциональными шрамами" и передает "нефильтрованную правду, сложную историю Кавказа и откровенные мысли о геополитическом стирании, происходящем прямо на наших глазах".

Он реально печалится тем, что в Карабахе повсюду азербайджанская символика, звучит азербайджанская речь и азербайджанская музыка. Направляясь в Ханкенди, он проехал мимо Шуши, Аскерана, Агдама, и постоянно ныл о том, как много повсюду государственных символов Азербайджана. Этот факт он выставляет как показуху, иронично комментируя: "Да-да, мы поняли, что находимся в Азербайджане". Мол, "хотят, чтобы все армянское исчезло". Кореец чуть не плачет, рассказывая о сносе здания парламента сепаратистов (видно, что хорошо подготовился перед поездкой), о новом облике Карабахского университета.

Самое удивительное, что увиденное в Карабахе этот турист сравнивает с разрушенными войной городами Ближнего Востока. Он приехал зафиксировать конкретные подходы, и старательно ищет подтверждения своим фантазиям повсюду. Даже валяющийся на земле памперс в кульке вызывает у него скорбную гримасу. Вид руин Агдама не вызвал у "нейтрального" корейца особых эмоций, зато сколько страданий по поводу пустующих домов в Ханкенди.

Кореец не получил от поездки удовольствия, потому что увидел слишком много азербайджанских флагов и познакомился с жесткими мерами безопасности порядками в зоне бывшего конфликта. Хотя войны больше нет, эта территория не является проходным двором. Все это настолько возмутило "нейтрального" корейца, что он назвал эту свою поездку "самым тяжелым путешествием" и "самым тяжелым опытом".

Серьезно? Неужели было так тяжело? Мы бы еще поняли его, если бы он побывал в Карабахе до войны 2020 года, увидел, во что превратили армяне оккупированные территории, если бы зафиксировал руины мечетей, азербайджанских памятников и домов. Пожалуй, апокалипсические картины, которые ему открылись бы, трудно было бы сравнить даже с разбомбленными городами Ближнего Востока, потому что от тех хотя бы что-то осталось. Говорить о "стирании истории" Карабаха кореец опоздал. Эту историю армяне начали стирать еще в середине прошлого века, а завершили с оккупацией азербайджанских земель.

Реальная история Карабаха Ёнг Мину или как его там не была интересна. Он приехал искать подтверждения "армянской правды", лайков и нашел их в виде детского подгузника на асфальте.