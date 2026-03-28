В Омане порт Салала подвергся атаке - ВИДЕО
Порт Салала на юге Омана вновь подвергся атаке дронов.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
В результате удара двух беспилотников один иностранный рабочий получил ранения, а также был поврежден портовый кран.
Пожар, возникший после атаки, был быстро ликвидирован. Серьезных разрушений инфраструктуры порта не зафиксировано.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре