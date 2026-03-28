В Омане порт Салала подвергся атаке

Порт Салала на юге Омана вновь подвергся атаке дронов.

В результате удара двух беспилотников один иностранный рабочий получил ранения, а также был поврежден портовый кран.

Пожар, возникший после атаки, был быстро ликвидирован. Серьезных разрушений инфраструктуры порта не зафиксировано.