На автомобильной дороге, ведущей в село Хыналыг Губинского района, произошел обвал.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за обвала на горном участке дороги движение временно ограничено.

В результате транспортное движение приостановлено, автомобили застряли на дороге.

На место происшествия привлечены сотрудники и техника соответствующих служб, ведутся работы по расчистке дороги.

Водителям и гражданам рекомендовано соблюдать осторожность при движении в данном направлении.