На дороге Губа–Хыналыг произошел обвал, движение перекрыто - ВИДЕО
На автомобильной дороге, ведущей в село Хыналыг Губинского района, произошел обвал.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за обвала на горном участке дороги движение временно ограничено.
В результате транспортное движение приостановлено, автомобили застряли на дороге.
На место происшествия привлечены сотрудники и техника соответствующих служб, ведутся работы по расчистке дороги.
Водителям и гражданам рекомендовано соблюдать осторожность при движении в данном направлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре