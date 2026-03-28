Красное небо над австралийским городом

В Австралии "покраснел" целый город.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры широко распространились в сети.

В австралийском городе Карнарвон небо приобрело насыщенный красный оттенок из-за тропического циклона. Сильные ветры подняли большое количество пыли, из-за чего над регионом несколько часов наблюдалась густая пылевая завеса, придающая небу необычный цвет.

