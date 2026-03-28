Американский истребитель совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии

Истребитель F-16 ВВС США совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Tasnim. Согласно информации, самолет получил повреждения в воздушном пространстве Ирана и был вынужден экстренно приземлиться на одной из военных баз на западе Саудовской Аравии.