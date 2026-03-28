В Google Translate появились новые функции

Компания Google интегрировала ИИ Gemini в сервис Google Translate, что сделало переводы более точными и естественными. Новая технология позволяет учитывать контекст, правильно передавать смысл фраз, включая идиомы, разговорные выражения и сленг, вместо дословного перевода.

Обновление начало распространяться 26 марта и уже доступно в приложении для iOS и веб-версии сервиса. Поддержка Gemini охватывает английский и около 20 других языков, включая испанский, хинди, китайский, немецкий и японский.

Кроме того, Google запустила бета-функцию перевода речи в реальном времени для наушников. Система сохраняет интонацию, акценты и ритм речи, делая перевод более естественным. Для ее использования необходимо подключить наушники, открыть приложение и активировать режим Live Translate.

Пока функция доступна только пользователям Android, но компания планирует расширить поддержку на iOS в 2026 году.