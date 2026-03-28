Дожди в Баку установили рекорд за последние 100 лет

В Баку зафиксирован исторический рекорд осадков за сутки и месяц.

Как передает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, за последние 100 лет прежний максимум суточных осадков был отмечен 21 марта 1988 года и составлял 36,8 мм, что соответствовало 156% от месячной нормы. Однако 27 марта 2026 года этот показатель был значительно превышен - за сутки выпало 120 мм осадков, что эквивалентно 508% от месячной нормы.

При этом обновление рекордов затронуло не только суточные показатели, но и месячную статистику.

Так, в марте 1988 года в Баку и на Абшеронском полуострове суммарно выпало 83 мм осадков, что составляло 352% от нормы. В марте 2026 года только за первые 27 дней объем осадков достиг 128 мм - это уже 542% от месячной нормы. В результате зафиксировано обновление рекордных значений как по суточному, так и по месячному количеству осадков.

Отметим, что исполнительная власть города Баку, коммунальные службы, силы МЧС и МВД принимают все необходимые меры, оказывают помощь и устраняют последствия сильных дождей.