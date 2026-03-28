Президент Ильхам Алиев направил свою страну в совершенно новое русло

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф на инвестиционном форуме "FII PRIORITY 2026", проходящем в Майами, высказал мнение о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

"Например, Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил свою страну в совершенно новое русло", - отметил Уиткофф, передает Day.Az.

Он также подчеркнул, что в мире существует множество примеров сильного лидерства, а многие молодые лидеры могут стать источником надежды для будущего глобального развития.

Далее Уиткофф отметил, что Совет мира объединяет многих людей, разделяющих схожие взгляды.