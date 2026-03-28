https://news.day.az/politics/1824645.html
Президент Ильхам Алиев направил свою страну в совершенно новое русло - Стивен Уиткофф - ВИДЕО
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф на инвестиционном форуме "FII PRIORITY 2026", проходящем в Майами, высказал мнение о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.
"Например, Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил свою страну в совершенно новое русло", - отметил Уиткофф, передает Day.Az.
Он также подчеркнул, что в мире существует множество примеров сильного лидерства, а многие молодые лидеры могут стать источником надежды для будущего глобального развития.
Далее Уиткофф отметил, что Совет мира объединяет многих людей, разделяющих схожие взгляды.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре