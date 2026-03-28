Федерация дзюдо Азербайджана проведет экзамен на пояса

Федерация дзюдо Азербайджана проведет 1-2 апреля в Гяндже официальный экзамен на поясные степени для спортсменов от 7 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на федерацию, испытания пройдут в Гянджинском дворце спорта и будут открыты для всех занимающихся дзюдо. Выбор поясной степени будет соответствовать возрастной категории участников.

Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, вручат соответствующие пояса и сертификаты.

Отмечается, что с этого года участие в соревнованиях будет разрешено только спортсменам с поясной степенью. По информации федерации, экзамены являются частью программы подготовки и включают как отработку техники, так и базовые знания по дзюдо: этикет, удержания, падения и элементы самообороны.