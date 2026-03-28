https://news.day.az/society/1824682.html МЧС Азербайджана эвакуировало 84 человека из затопленных районов - ФОТО - ВИДЕО Силами министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжаются работы по проведению соответствующих мер безопасности на затопленных территориях в связи с интенсивными дождями.
МЧС Азербайджана эвакуировало 84 человека из затопленных районов - ФОТО - ВИДЕО
Силами министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжаются работы по проведению соответствующих мер безопасности на затопленных территориях в связи с интенсивными дождями.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, в результате принятых мер в общей сложности 84 гражданина, включая 20 несовершеннолетних, были эвакуированы в безопасную зону.
В настоящее время силами МЧС продолжается работа в этом направлении.
