Движение на дороге Губа–Хыналыг восстановлено

Восстановлено движение транспорта на автомобильной дороге, ведущей в село Хыналыг Губинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник участка дороги Испик-Хыналыг Дорожно-эксплуатационного управления №5 Билал Султанов.

По его словам, уже обеспечено сообщение между селом Хыналыг и райцентром.

"Продолжаются работы по устранению последствий, вызванных селевыми потоками на дороге", - сказал Султанов.

Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге, ведущей в село Хыналыг Губинского района, произошёл обвал, из-за которого на горном участке дороги движение было временно ограничено.

Автомобили застряли на дороге. На место происшествия были привлечены сотрудники и техника соответствующих служб.