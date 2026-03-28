"Нахчыван" обыграл "Губу" в 20-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги

"Нахчыван" одержал выездную победу над "Губой" в матче последнего, 20-го тура регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги (103:96).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча группы B прошла в Олимпийском комплексе в Губе.

После этой победы "Нахчыван" с 36 очками занимает второе место в группе, тогда как "Губа" с 27 баллами располагается на третьей позиции.

Отметим, что в рамках тура также состоятся матчи "Орду" - "Лянкяран" и "Серхедчи" - "Сумгайыт".