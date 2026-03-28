Главы МИД Армении и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Сейидом Аббасом Арагчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, стороны обменялись мнениями по последним событиям на Ближнем Востоке и возможным путям урегулирования.

Кроме того, были обсуждены гуманитарные вопросы и темы многосторонней повестки.

Отметим, что предыдущий телефонный разговор глав МИД состоялся 2 марта.