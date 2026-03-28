В Индии началась "охота за топливом"

В индийском штате Гоа началась "охота за топливом": цены на газ выросли в девять раз.

Местные жители и туристы объезжают весь штат в поисках заправок, выстраиваясь в многокилометровые очереди. Топливо раскупают мгновенно - заливают полные баки и набирают газ в канистры.

Из-за дефицита рестораны переходят на блюда на гриле, поскольку баллоны с газом подорожали с 1000 (17,94 манатов) до 5000-9000 рупий (89,71- 161,48 манатов). Передвигаться по курорту становится все сложнее, особенно туристам на байках.