Убит журналист «Хезболлы» в Ливане

На юге Ливана в ходе авиаудара Армии обороны Израиля был убит журналист Али Шоиб, связанный с организацией "Хезболла".

Как передает Day.Az, информация о происшествии поступила от Сил обороны Израиля.

По данным военных, удар был нанесен по Шоибу, так как он входил в состав элитного подразделения "Радван", действующего в рамках "Хезболлы". Одновременно он работал журналистом на телеканале "Al-Manar", связанном с организацией. Израильские военные утверждают, что Шоиб прикрывался журналистской деятельностью для сбора сведений о расположении израильских войск на юге Ливана и вдоль границы, поддерживая постоянную связь с боевиками "Радвана" и другими членами "Хезболлы".

Кроме того, Шоиб, по информации армии, использовал свои возможности для распространения пропагандистских материалов организации и провокаций против израильских войск и гражданского населения.

Отмечается также, что в результате удара по автомобилю в ливанском городе Джеззин погибла журналистка телеканала "Al-Mayadeen" Фатима Фтуни, также связанного с "Хезболлой".