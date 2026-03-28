В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал внедрять новые функции с использованием искусственного интеллекта, включая генерацию предложений для ответов на основе содержания переписки. Нововведение стало частью инструмента Writing Help, который ранее позволял перефразировать сообщения, исправлять ошибки и менять тон текста.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на TechCrunch.

С обновлением система помогает формулировать ответы с учетом контекста диалога, делая сообщения более точными и уместными. В компании подчеркнули, что переписка остается приватной даже при использовании ИИ-функций.

Для активации инструмента нужно открыть поле ввода, нажать на иконку стикеров и выбрать значок карандаша с эффектом "искр", отвечающий за функции искусственного интеллекта.

Кроме того, пользователи получили возможность удалять крупные файлы прямо в чатах, редактировать изображения с помощью Meta AI, переносить историю чатов между iOS и Android, одновременно использовать два аккаунта на iOS и автоматически получать новые стикеры при вводе эмодзи.

Ожидается, что обновления станут доступны всем пользователям в ближайшее время.