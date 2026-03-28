Эр-Рияд до предела нарастил прокачку нефти

Саудовская Аравия вывела ключевой нефтепровод "Восток - Запад" на предельные объемы прокачки нефти - 7 млн баррелей в сутки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Этот маршрут идет с восточной части королевства в западную к Красному морю и представляет из себя альтернативный маршрут поставки нефти в обход Ормузского пролива, закрытого Ираном.

Около 2 млн баррелей направляются на внутренние нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а остальной объем нефти идет на экспорт через порт Янбу на Красном море. Поставки сырой нефти через этот терминал достигли 5 млн баррелей в сутки.

В рамках антикризисного плана танкерные перевозки были переориентированы на Янбу, который стал ключевым узлом для вывоза нефти в обход Ормузского пролива.

Около недели назад, 19 марта, терминал Янбу вынужденно приостановил работу из-за воздушной атаки по НПЗ SAMREF. Позже Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в порту, где возле объектов компании Saudi Aramco упал беспилотник.

Крупнейший производитель нефти в мире, компания Saudi Aramco, предоставила покупателям возможность два варианта плана отгрузки нефти - через порт Рас-Таннура в Персидском заливе и через порт Янбу, к которому как раз и ведет трубопровод. Reuters писал, что через восточный терминал будет осуществляться продажа марки нефти Arab Light.

Порт Янбу находится на берегу Красного моря, и многие нефтетанкеры приняли решение отправиться к нему из-за блокады Ормузского пролива.