При поддержке телеканалов показан документальный фильм СГБ "На полпути"

На телеканалах AzTV и AnewZ показан документальный фильм под названием "На полпути" (Yolun yarısında) - совместный проект Службы государственной безопасности Азербайджана и телеканала AnewZ.

Как сообщает Day.Az, в фильме повествуется об участии граждан Азербайджанской Республики в деятельности организованных преступных группировок по торговле людьми и незаконной миграции на территории иностранных государств.

Почему азербайджанцы были задержаны в зарубежных странах? Кто участвует в организации незаконной миграции? В документальном фильме "На полпути" вносятся ясности в эти вопросы.

