В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 133 мм осадков, что составляет 564% месячной нормы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Отмечается, что в столице и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов идут интенсивные дожди, в горных районах - снег.
В Баку выпало 564% месячной нормы осадков
В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 133 мм осадков, что составляет 564% месячной нормы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечается, что в столице и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов идут интенсивные дожди, в горных районах - снег.
Ранее в Исполнительной власти города подчеркнули, что даны соответствующие поручения для устранения проблем, вызванных осадками
