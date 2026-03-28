В Баку выпало 564% месячной нормы осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 133 мм осадков, что составляет 564% месячной нормы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в столице и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов идут интенсивные дожди, в горных районах - снег.

Ранее в Исполнительной власти города подчеркнули, что даны соответствующие поручения для устранения проблем, вызванных осадками