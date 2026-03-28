Трамп раскрыл помощникам свои планы на Иран
Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что хочет избежать "бесконечной войны" с Ираном и выйти из конфликта при помощи переговоров
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
При этом американский лидер призвал членов своей команды отметить оговоренную им публично продолжительность боевых действий в четыре-шесть недель. По мнению источника в Белом доме, эти рамки "неустойчивы". В случае провала переговоров Трамп угрожает Ирану военной эскалацией.
Экс-замначальника нацразведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф считает, что у американского лидера почти нет вариантов окончания войны.
"Часть проблемы заключается в отсутствии ясности относительно того, каким должен быть удовлетворительный исход",- пояснил эксперт.
