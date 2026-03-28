БПЛА атаковал дом Барзани

Сегодня утром дом главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани подвергся атаке БПЛА.

Багдад распорядился провести расследование после атаки беспилотника.

По данным местных источников, инцидент произошел на фоне продолжающегося роста напряженности на севере Ирака.

Те же источники сообщили, что системы ПВО также сбили беспилотник вблизи базы бойцов пешмерга в Дахуке.

Отмечается, что удары произошли на фоне всплеска атак как на проиранские вооруженные формирования, так и на курдские силы, поскольку война США и Израиля против Ирана перекидывается на территорию Ирака, втягивая в конфликт различные вооруженные группировки и осложняя усилия Багдада по сдерживанию последствий эскалации.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани осудил атаку на дом Барзани и провел с ним телефонный разговор, о чем говорится в заявлении его канцелярии.