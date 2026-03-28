Коммунальные службы Баку работают в усиленном режиме

В результате интенсивных дождей, продолжающихся уже второй день, в ряде районов наблюдаются трудности с отводом воды через коллекторы.

Как сообщает Day.Az, начиная с утра 27 марта ИВ Баку, районные исполнительные органы столицы и другие коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В связи с ситуацией подведомственные структуры Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку, районные объединения и другие хозяйственные службы проводят эвакуацию жителей, очистку водоотводных решёток и другие необходимые мероприятия. Работы продолжались в течение всего дня.

Кроме того, глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев также осмотрел территорию и дал соответствующие поручения коммунальным и хозяйственным службам района по устранению последствий сильных дождей.