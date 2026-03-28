Тысячи американских морпехов прибыли на Ближний Восток

Десантный корабль Вооруженных сил США USS Tripoli с группой из 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев прибыл на Ближний Восток.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщает Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантно-штурмового корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в публикации.

Американское командование также сообщило, что помимо морских пехотинцев корабль доставит в регион транспортные и ударные истребители, а также десантно-штурмовые средства.