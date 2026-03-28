В Кяльбаджаре перевернулся грузовик

В Кяльбаджаре произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, грузовой автомобиль марки HOWO во время движения вышел из-под контроля и опрокинулся в кювет.

В результате погибли В. Махаррамов (1984 г.р.), Э. Исмайылзаде (1995 г.р.) и Т. Исмайылов (1988 г.р.). На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По данному факту ведётся расследование.