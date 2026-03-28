https://news.day.az/society/1824700.html
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик - есть погибшие
В Кяльбаджаре произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, грузовой автомобиль марки HOWO во время движения вышел из-под контроля и опрокинулся в кювет.
В результате погибли В. Махаррамов (1984 г.р.), Э. Исмайылзаде (1995 г.р.) и Т. Исмайылов (1988 г.р.). На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По данному факту ведётся расследование.
