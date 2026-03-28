Арагчи поблагодарил Азербайджан

Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, а также за созданные условия для доставки помощи других стран.

Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что эта поддержка, проявленная в трудные дни, основана на общей культуре, объединяющей народы Ирана и Азербайджана.

Напомним, что ранее по поручению Президента Ильхама Алиева в Иран направлена гуманитарная помощь.