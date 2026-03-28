https://news.day.az/world/1824695.html

В Польше упал НЛО

Недалеко от Минска Мазовецкого в Польше упал неопознанный летающий объект (НЛО). Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что летательный аппарат рухнул в лесу на востоке страны в районе поселка Рудник. Утверждается, что летающий объект мог перевозить некий груз. На место происшествия выехали полиция и саперы.