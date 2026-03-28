Обрушившийся забор раздавил несколько автомобилей в Баку

В Баку в поселке Бадамдар обрушившийся забор раздавил несколько автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел по адресу улица Игоря Агаева 3 в Сабаильском районе столицы.

В результате происшествия автомобили марок Changan, Mercedes и Mitsubishi получили серьезные повреждения и стали непригодны для эксплуатации.

По предварительным данным, забор обрушился из-за продолжительных дождей, которые не прекращались в течение двух дней.