Игры на Steam могут резко подешеветь для Азербайджана

Компания Valve объявила о пересмотре региональной ценовой политики и внедрении обновлений в систему конверсии валют в цифровом магазине Steam.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт платформы, стоимость игр для Азербайджана предлагают снизить почти в 2 раза.

Отмечается, что новые улучшения направлены на упрощение и повышение гибкости процесса ценообразования для разработчиков сразу в 35 валютах. Обновленная система учитывает глобальные рыночные условия и покупательскую способность в разных регионах, предлагая более точные ориентиры для формирования цен.

Компания рекомендует разработчикам использовать мультивалютный подход, который сочетает локальные экономические показатели и актуальные валютные курсы.

Особое внимание уделено странам СНГ, включая Азербайджан. В частности, Valve предлагает устанавливать цену на игры стоимостью 60 долларов на уровне примерно 35-40 манатов, что почти вдвое ниже текущих цен на рынке. При этом подчеркивается, что эти рекомендации не применяются автоматически, а окончательное решение остается за издателями игр.

В то же время сама Valve уже начала внедрять подобные изменения в своих проектах.

Ожидается, что этот шаг повысит доступность игр в странах с более низкой покупательской способностью.

На этом фоне решение выглядит особенно заметным, учитывая недавнее повышение цен компанией Sony, которая подняла стоимость консолей PlayStation 5 примерно до 900 долларов, что составляет около 1500 манатов.