Удар Ирана повредил важнейший американский самолет

Американский самолет E-3 Sentry, который играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотников, ракет и самолетов за сотни километров, пострадал в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских и арабских чиновников. Об этом также написал портал Air & Space Forces, ссылаясь на источники.

При атаке 27 марта также были ранены десять американских военнослужащих. По данным Air & Space Forces, двое из них получили серьезные ранения. В атаке также использовалось несколько дронов, отмечает портал.