Азербайджанские пара-тхэквондисты завоевали медали на турнире в Анталье

Четыре азербайджанских пара-тхэквондиста поднялись на пьедестал почета на международном турнире Türkiye Open International Tournament.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана.

Представители страны в категории К44 продемонстрировали успешные результаты. Самая Хасанова (47 кг), Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг) и Имамеддин Халилов (70 кг) завершили соревнования, завоевав бронзовые медали.